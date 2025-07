Супермодели Наташе Поли – 40. Фотогалерея

Фото: Associated Press

12 июля исполнилось 40 лет одной из самых успешных российских моделей Наташе Поли (Наталье Полевщиковой).

Она родилась в Перми. В Москву впервые попала в 2000 году, приехав на конкурс престижного миланского модельного агентства Why Not, который назывался New Model Today, где заняла второе место. По достижении 18-летия подписала контракт с миланским отделением агентства Women Management. Ее дебют на подиуме состоялся в сентябре 2003 года на показе Emanuel Ungaro в рамках Парижской недели моды. С тех пор она работала с брендами Versace, Balmain, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel, была "ангелом" Victoria's Secret. Ее фотографии украшали обложки и страницы Harper's Bazaar, Vogue, ELLE, Glamour и W. В 2011 году снялась для фотокалендаря Pirelli. По сей день считается одной из самых востребованных моделей в мире.

С 2011 года Наташа замужем за бизнесменом Питером Баккером. У супругов двое детей.