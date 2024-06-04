Север Израиля горит после атак "Хизбаллы". Фоторепортаж
время публикации: 04 июня 2024 г., 11:29 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 11:33
Фото: Flash90
В результате атак из Ливана с применением ракет и ударных беспилотников, на фоне сухой и жаркой погоды, на севере Израиля возникло множество очагов лесных пожаров. Причинен значительный ущерб.
В Кирьят-Шмоне сгорели несколько домов.
Для тушения пожаров были привлечены специальная авиация и силы Северного округа ЦАХАЛа.
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