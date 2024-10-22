Вышла в свет книга Алексея Навального "Патриот"

Во вторник, 22 октября, одновременно на 26 языках вышла книга Алексея Навального "Патриот". В нее вошли автобиография оппозиционного российского политика и дневники, которые он вел после задержания в "Шереметьево" в 2021 году и до гибели в колонии 16 февраля 2024 года.

Эта книга появилась в книжных магазинах в 36 странах.

О том, что Навальный написал книгу, команда "Фонда борьбы с коррупцией" объявила вскоре после гибели политика в заключении.

"Я хочу, чтобы его не забыли, чтобы люди по всему миру – даже уже знавшие его – узнали о нем больше, – сказала Юлия Навальная в недавнем интервью Би-би-си. – О его детстве, о том, как он стал политиком и лидером российской политической оппозиции, как множество людей стали его сторонниками, стали разделять его позицию. Хочу, чтобы его голос даже после его смерти был громко слышен".