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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи16 января 2022 г., 19:00

Зима в Израиле: радуга в небе и потоп на земле. Фоторепортаж

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Фото: Flash90

Дожди, продолжающиеся с четверга, привели к наводнениям в Петах-Тикве, Нетании, Реховоте и других городах. За последние сутки на севере регионального совета Хоф Ашкелон выпало около 100 мм осадков, 50 мм из которых пролились менее чем за 8 часов.

По данным метеорологической службы, наибольшее количество осадков за последние четыре дня выпало в Бейт-Гамлиэль (165 мм).

В кибуце Квуцат-Явне за последние 24 часа выпало 80 мм дождя, в кибуце Негба - 74 мм, в Ашкелоне - 57 мм.

В израильской столице за последние сутки выпало 52 мм, в Тель-Авиве - 45 мм, Хайфе - 15 мм, Беэр-Шеве - 12 мм.

В ручье Араза, недалеко от Иерусалима, застрял легковой автомобиль, почти полностью уйдя под воду. Водитель и его пассажир дожидались спасателей, забравшись на крышу машины.

В районе ручья Кана в Самарии в бурном потоке застрял автомобиль, в котором находился 17-летний водитель и его 11-летний брат. Спасатели установили с ними видеосвязь и объяснили, как можно попытаться выбраться в безопасное место самостоятельно. Следуя их инструкциям, подросткам удалось покинуть машину.

На Хермоне идет снег. В районе нижней станции канатной дороги высота снежного покрова составляет 10 см, верхней - 25 см. На горнолыжном курорте температура воздуха держится ниже 0. И ожидается, что завтра он откроется для посетителей.


К вечеру 16 января дожди прекратились на большей части территории страны, но могут продолжиться ночью.

Согласно прогнозу метеорологов, израильтян ждет холодная ночь. В горных районах температура воздуха опустится до 0 градусов, в прибрежных районах - до 4-5 градусов.

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