Бедуины против еврейских лесопосадок. Фоторепортаж из Негева
Фото: Джамаль Авад/Flash90
В Негеве возобновились беспорядки, начавшиеся в связи с проводимыми Еврейским национальным фондом лесопосадками. В беспорядках на 31-м шоссе в районе перекрестка Мулада принимают участие около двух тысяч человек.
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