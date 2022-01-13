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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи13 января 2022 г., 17:26

Бедуины против еврейских лесопосадок. Фоторепортаж из Негева

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Фото: Джамаль Авад/Flash90

В Негеве возобновились беспорядки, начавшиеся в связи с проводимыми Еврейским национальным фондом лесопосадками. В беспорядках на 31-м шоссе в районе перекрестка Мулада принимают участие около двух тысяч человек.

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