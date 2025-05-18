В Индии стартовал конкурс "Мисс Мира 2025". Лучшей спортсменкой признана эстонка

31 мая в Хайдарабаде (Индия) состоится финал 72-го международного конкурса красоты "Мисс Мира 2025". Участницы конкурса уже прибыли в Индию, израильтянки среди них нет. Не участвуют в конкурсе Россия и Беларусь. Украину представляет 20-летняя киевлянка Мария Мельниченко.

Конкурс "Мисс Мира" второй год подряд проводится в Индии. 71-й конкурс проходил в Мумбаи.

17 мая состоялся первый предварительный конкурс – спортивный. Лучшей признана эстонка Элиисе Рандмаа, которая показала превосходные результаты в беге, волейболе и тяжелой атлетике. Ей 24 года, она IT-специалист с дипломом Таллиннского университета. Владеет эстонским, английским и русским языками.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США. Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвовали с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор. В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор). Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

После того, как в Эйлате прошел конкурс "Мисс Вселенная 2021", израильский национальный конкурс красоты не проводился и в международных конкурсах израильтянки не участвуют. Причем участие израильтянок в конкурсах "Мисс Мира" было прекращено еще раньше.