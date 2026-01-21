x
21 января 2026
21 января 2026
Фото

Столкновения курдов и правительственных войск в Сирии. Фоторепортаж

Сирия
Курды
время публикации: 21 января 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 13:53

Фото: Associated Press

Сирийская армия установила контроль над лагерем аль-Холь в провинции аль-Хасаке, где содержится около 24000 членов семей боевиков террористической группировки "Исламское государство". Днем ранее его покинула курдская охрана. Как сообщило командование "Сирийских демократических сил", это было сделано для обеспечения обороны курдских районов.

Власти Турции и Ирака пытаются помешать проникновению в Сирию курдов, намеренных оказать помощь своим братьям в соседней стране. США, которые долгое время оказывали покровительство сирийским курдам, не собираются вмешиваться в конфликт. "Первоначальной задачей СДС была борьба с ИГ. Эта задача утратила свое значение. Дамаск готов взять ответственность на себя", - заявил специальный представитель администрации США Том Баррак.

Несмотря на подписание соглашения о прекращении огня, столкновения продолжаются. Президент Ахмад аш-Шараа предоставил "Сирийским демократическим силам" четыре дня, чтобы принять условия договора, уничтожающего курдскую автономию, и разработать план по интеграции курдских районов в единую Сирию.

Сирийские правительственные войска стоят у тюрьмы Аль-Актан на окраине Ракки
Женщины-военнослужащие "Сирийских демократических сил"
Сторонники прокурдской Партии народного равенства и демократии столкнулись с турецкой полицией у границы между Турцией и Сирией в Нусайбине, на юге Турции
Сирийские правительственные войска со своим багажом ожидают входа в лагерь аль-Холь в провинции аль-Хасаке на северо-востоке Сирии
Сторонники сирийского правительства свергают скульптуру курдской женщины после того, как войска сирийского правительства взяли под контроль этот район в Ракке
Ополченцы союзные сирийскому правительству осматривают тела отступающих бойцов "Сирийских демократических сил"
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
