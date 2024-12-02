Алеппо после захвата джихадистами, противниками режима Асада. Фоторепортаж
время публикации: 02 декабря 2024 г., 17:47 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 17:48
Фото: Associated Press
Джихадистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" и отряды протурецкой вооруженной оппозиции захватили Алеппо. Антиасадовские силы взяли под свой контроль многие другие населенные пункты в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама на севере и в центре Сирии.
Регулярная армия Сирии отступила, несмотря на помощь, которую ей оказывает российская военная авиация.
2 декабря Алеппо покинули курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), являющиеся основной частью "Сирийских демократических сил" (SDF).
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