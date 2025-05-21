Первые красавицы Каннского кинофестиваля. Фотогалерея

Фото: Associated Press

Продолжается 78-й Каннский международный кинофестиваль.

В особым интересом фотокорреспонденты следят за появлением знаменитых красавиц из разных стран мира – актрис, моделей, певиц, светских львиц.

За последние дни на красной дорожке фестиваля можно было увидеть Скарлетт Йоханссон, Джорджину Чампан, Эльзу Хоск, Дакоту Джонсон, Адриа Архону, Ильфенеш Хадеру, Джамилу Джамиль, Хелену Кристенсен, Еву Герцигову, Карлу Бруни, Каролину Куркову, Роуз Бертрам и многих других.