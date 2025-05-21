x
21 мая 2025
|
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 мая 2025
|
21 мая 2025
|
последняя новость: 15:22
21 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Первые красавицы Каннского кинофестиваля. Фотогалерея

время публикации: 21 мая 2025 г., 14:30 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 14:30

Фото: Associated Press

Продолжается 78-й Каннский международный кинофестиваль.

В особым интересом фотокорреспонденты следят за появлением знаменитых красавиц из разных стран мира – актрис, моделей, певиц, светских львиц.

За последние дни на красной дорожке фестиваля можно было увидеть Скарлетт Йоханссон, Джорджину Чампан, Эльзу Хоск, Дакоту Джонсон, Адриа Архону, Ильфенеш Хадеру, Джамилу Джамиль, Хелену Кристенсен, Еву Герцигову, Карлу Бруни, Каролину Куркову, Роуз Бертрам и многих других.

Лала Рудж
Слева направо: Ро Доннелли, Дакота Джонсон и Адриа Архона
Николь Кидман
Ева Герцигова
Дакота Джонсон
Слева направо: Хелена Кристенсен, Ева Герцигова и Карла Бруни
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 мая 2025

Красная дорожка 78-го Каннского фестиваля. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 14 мая 2025

Открытие 78-го Каннского кинофестиваля: звездный парад. Фоторепортаж