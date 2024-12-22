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Победа Усика над Фьюри. Фоторепортаж из Эр-Рияда

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 22 декабря 2024 г., 13:28 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 13:28

Фото: Associated Press

В Эр-Рияде состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBO. Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри по очкам (116:112).

Одержав победу, Усик продемонстрировал зрителям саблю гетмана Ивана Мазепы. На этой сабле, датируемой концом XVII века, видна надпись "Всю надію свою на тебе покладаю, мати Божа. Захисти мене під Покровом своїм" ("Всю надежду свою на тебя возлагаю, матерь Божия. Защити меня под Покровом своим").

Подробней о бое

Победа Усика над Фьюри. Фоторепортаж из Эр-Рияда
Победа Усика над Фьюри. Фоторепортаж из Эр-Рияда
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