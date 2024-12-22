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Спорт

Фьюри не доволен решением судей. Саудовский промоутер согласился с решением судей

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 22 декабря 2024 г., 11:14 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 11:21
Фьюри не доволен решением судей. Саудовский промоутер согласился с решением судей
AP Photo/Frank Augstein

В Эр-Рияде состоялся боксерский поединок. Адександр Усик по очкам победил Тайсона Фьюри и защитил звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Все судьи отдали предпочтение украинцу 116:112 (то есть, он выиграл 8 раундов из 12).

Тайсон Фьюри заявил, что не согласен с решением судей.

Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх сказал, что он увидел победу Усика с преимуществом в четыре раунда.

Эксперт отметил явную усталость британца в последних раундах. И то, что концовки многих раундов выиграл чемпион. Фьюри "не хватало" на целый раунд.

Спорт
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