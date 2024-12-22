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Бокс. Усик победил Фьюри

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 22 декабря 2024 г., 05:52 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 06:06
Бокс. Усик победил Фьюри
AP Photo/Frank Augstein

В Эр-Рияде состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO, IBO. . Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри по очкам.

Счет по всем карточкам 116:112.

У британца значительное преимущество в антропометрии. Он намного больше и на 25 кг тяжелее. Что "Цыганский король" и пытался использовать.

Усик был быстрее и чаще попадал.

Британец старался подавить соперника мощью.

Во время последних раундов Фьюри выглядел уставшим и нередко использовал клинчи.

В 11-м раунде Усик провел многоударную комбинацию с эффектным ударом в голову.

Статистический сервис CompuBox приводит статистику боя. Фьюри нанес 509 ударов, 144 точных. Усик нанес 423 (179 точных).

Соотношение точных силовых ударов 106:100 в пользу украинца.

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