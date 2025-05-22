Супермодели Наоми Кэмпбелл – 55 лет. Фотогалерея

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Наоми Кэмпбелл родилась в лондонском пригороде Стритхэм. Ее мать Валери была танцовщицей, предки которой родом из Ямайки и Африки. Отца своего Наоми не знает. Она родилась, когда Валери было всего 18 лет, через два месяца после рождения девочки отец исчез. Говорят, он был китайско-ямайского происхождения, то точных данных по этому поводу нет. Сама Наоми говорила, что считает своим биологическим отцом французского модельера Аззедина Алайю.

Даже сегодня, после 40 лет карьеры, Наоми Кэмпбелл входит в число самых востребованных и высокооплачиваемых моделей мира. Несмотря на "преклонный" для модели возраст, она продолжает работать на этом поприще.

Пробовала она свои силы и в качестве журналистки: так, например, в ноябре 2010 года она брала интервью у Владимира Путина (было опубликовано в журнале GQ в феврале 2011-го).

У Наоми было множество романов. С басистом группы U2 Адамом Клейтоном, с актером с Леонардо ДиКаприо, с главой гонок Формулы-1 Флавио Бриаторе, с российским бизнесменом Владиславом Дорониным, с актером Робертом Де Ниро, с миллиардером Хассаном Джамилем, с рэпером Шоном Комбсом, с певцом Ашером, с певцом Лиамом Пейном, с рэпером Скептой.

За последние пять лет в жизни Наоми произошли значительные перемены – она дважды стала матерью, в 2021 и 2023 годах – дочь и сына для нее родили суррогатные матери.