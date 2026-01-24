Знаменитой немецкой актрисе Настасье Кински – 65. Фотогалерея

Фото: Associated Press

24 января 1961 года в Западном Берлине в семье актера и продавщицы родилась Настасья Аглая Накшиньски, ставшая известной всему миру под именем Настасья Кински. Ей было 17 лет, когда роль Тэсс в одноименном фильме Романа Полански принесла ей мировую славу, а вскоре и сделала ее лауреатом "Золотого Глобуса".

Позже она снималась в фильмах Вима Вендерса и других известных режиссеров. За более чем сорокалетнюю карьеру Настасья сыграли около 80 ролей в кинокартинах и телесериалах. Но ей так и не удалось достичь той славы, которая преследовала ее в конце 70-х – начале 80-х, когда из "трудного подростка" она превратилась в секс-символ мирового кинематографа.

СМИ уделяли особое внимание личной жизни Настасьи. Из автобиографии ее отца, актера Клауса Кински, стало известно, что он совращал своих несовершеннолетних дочерей. Когда Настасье было 15 лет, у нее начался роман с режиссером Романом Полански. Но если о покойном отце Кински предпочитает не говорить или говорит резко отрицательно, то о Полански, обвиняемом в сексуальных преступлениях, она по-прежнему отзывается с особой теплотой, признавая его исключительный режиссерский талант.

Кински была замужем за продюсером египетского происхождения Ибрагимом Мусой и жила с американским композитором Куинси Джонсом, от которых родила трех детей. Все "мужчины ее жизни" были значительно старше Настасьи.