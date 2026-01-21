x
Фото

"Индийская коррида" джалликатту. Фоторепортаж

Индия
Животные
Праздники
время публикации: 21 января 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 13:53

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A.

В деревне Палламеду на окраине города Мадурай в индийском штате Тамилнад в рамках праздника урожая Понгал состоялись традиционные соревнования по укрощению быков джалликатту – зрелищного, но опасного ритуала, который ежегодно сопровождается травмами участников.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 13 июля 2025

Рогом в пах: на фестивале в Памплоне состоялся предпоследний забег. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 07 июля 2025

В Памплоне начался фестиваль, прославленный Хемингуэем. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 30 марта 2023

Коррида в Колумбии: традиция и неприятие. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 06 июля 2022

Открытие фестиваля Сан-Фермин в Памплоне: розовое веселье и протест динозавров. Фоторепортаж