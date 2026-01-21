"Индийская коррида" джалликатту. Фоторепортаж
время публикации: 21 января 2026 г., 13:52 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 13:53
Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A.
В деревне Палламеду на окраине города Мадурай в индийском штате Тамилнад в рамках праздника урожая Понгал состоялись традиционные соревнования по укрощению быков джалликатту – зрелищного, но опасного ритуала, который ежегодно сопровождается травмами участников.
