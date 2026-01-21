"Индийская коррида" джалликатту. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A.

В деревне Палламеду на окраине города Мадурай в индийском штате Тамилнад в рамках праздника урожая Понгал состоялись традиционные соревнования по укрощению быков джалликатту – зрелищного, но опасного ритуала, который ежегодно сопровождается травмами участников.