Начата внезапная проверка готовности к войне Управления тылом и ВВС ЦАХАЛа
Утром в воскресенье, 22 мая, в рамках масштабных учений "Огненные колесницы" была начата внезапная проверка Управления тылом и военно-воздушных сил ЦАХАЛа.
Управление тылом будет проверять готовность к переходу от обычного режима работы к работе в режиме чрезвычайной ситуации, а также действия структур управления в условиях большого числа жертв и разрушений.
ВВС будут проверять, прежде всего, готовность беспилотной летательной техники и готовность к переходу в эскадрильях к действиям в режиме чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что с 22 мая по 26 мая над территорией Израиля будут проходить масштабные учения ВВС ЦАХАЛа. Одновременно будут проходить учения сил безопасности, которые предполагают движение подразделений по территории региональной бригады "Менаше", а также районов Вади-Ара и Изреэльской долины. В зоне проведения учений могут быть слышны взрывы.
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