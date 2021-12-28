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NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 11:01

Процесс над "Мемориалом": организацию обвиняют в искажении памяти о войне и создании лживого образа СССР

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Процесс над "Мемориалом": организацию обвиняют в искажении памяти о войне и создании лживого образа СССР

Во вторник, 28 декабря, в Верховном суде России продолжается рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации историко-просветительского общества "Международный Мемориал".

Представитель Генпрокуратуры заявил, что "Мемориал"спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства, а также искажает память о Второй мировой войне.

Представители Минюста и Роскомнадзора поддерживают иск.


Напомним, на сегодняшнем заседании пройдут прения сторон. Предполагается, что после этого суд вынесет решение.

Как передает корреспондент "Медиазоны", у здания суда меньше людей, чем во время предыдущих заседаний.

В настоящий момент у здания российского посольства в Тель-Авиве проходит акция в поддержку "Мемориала".

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