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Юбилейный парад гордости в столице Венгрии: несмотря на запрет властей. Фоторепортаж

Венгрия
ЛГБТ
время публикации: 29 июня 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 14:08

Фото: AP Photo/Rudolf Karancsi

Десятки тысяч или даже сотни тысяч человек приняли участие в юбилейном, 30-м Параде гордости, прошедшем в Будапеште в субботу, 28 июня. Мероприятие было проведено, несмотря на его запрет правительством Виктора Орбана.

По сути, марш в поддержку ЛГБТ+ общины превратился в одну из крупнейших оппозиционных демонстраций в истории страны.

Участники размахивали радужными флагами и плакатами с карикатурами на главу правительства. Они выступали против проводимой Орбаном консервативной революции, заявляя, что власти объявили войну не только правам ЛГБТ+ сообщества, но и гражданским правам в целом.

Накануне шествия Орбан заявил, что оно будет разогнано, а участников будут ждать юридические последствия. Согласно новым законам, организаторы рискуют на год оказаться в тюрьме, а участникам грозит штраф в 500 евро.

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июня 2025

Несмотря на запрет властей, в Будапеште прошел Парад гордости