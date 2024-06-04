ЦАХАЛ: все очаги возгорания на севере взяты под контроль

В ночь на 4 июня пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что оперативное управление, управление тылом и пожарно-спасательные службы провели совещание по оценке ситуации с целью выделения дополнительных сил и техники для борьбы с пожарами на севере Израиля.

Принято решение увеличить количество резервистов ЦАХАЛа, выделить дополнительную инженерную технику и оборудование, пожарные машины и пожарные автоцистерны.

На данном этапе в тушении огня участвуют бойцы пожарного батальона Управления тылом.

Пресс-служба ЦАХАЛа отметила, что, по данным на 01:00, все очаги возгорания удалось взять под контроль. Пожар не представляет угрозы для населения.

Командующий Северным военным округом генерал-майор Ори Гордин находится на станции пожарной службы в Кирьят-Шмоне.

Шесть военнослужащих резерва, участвовавшие в тушении пожара, получили отравление продуктами горения. Они доставлены для получения медицинской помощи в больницу, их семьи об этом уведомлены.