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Новобранцы бригады "Хашмонаим" у Стены Плача: харедим идут в ЦАХАЛ. Фоторепортаж

Иерусалим
Призыв ультраортодоксов
ЦАХАЛ
время публикации: 06 августа 2025 г., 15:36 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 15:41

Фото: Chaim Goldberg/Flash90, пресс-служба ЦАХАЛа

6 августа в Старом городе Иерусалима, около Стены Плача, состоялась торжественная церемония вручения беретов бойцам первой роты бригады "Хашмонаим", состоящей из представителей ультраортодоксальной общины.

На церемонии присутствовал Давид Зини, который вскоре должен занять пост главы общей службы безопасности (ШАБАК).

Церемонии у Стены Плача предшествовал 55-километровый марш-бросок по горам в окрестностях Иерусалима.

Ранее бойцы бригады "Хашмонаим" проходили обучение на базе "Тевец" в Иорданской долине. Также они прошли курс командиров взводов – в будущем планируется, что первые бойцы "Хашмонаим" будут обучать следующее поколение харедим в ЦАХАЛе.

Штатный состав бригады "Хашмонаим" должен насчитывать 3000 человек, в нее войдут два батальона срочников и один – резервистов. Однако формирование подразделения сталкивается с трудностями из-за отказа многих ультраортодоксов идти в Армию обороны Израиля.

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