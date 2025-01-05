ЦАХАЛ объявил о продвижении набора в новую ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим"
В воскресенье, 5 января, пресс-служба ЦАХАЛа объявила, что в рамках первого тура набора в новую ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим" призваны около 50 новобранцев-харедим.
В сообщении сказано, что эти бойцы "составят ядро для создания первой роты бригады".
Кроме того, завершается подготовка около 100 харедим, которые после шестимесячной стрелковой подготовки должны войти в состав первой резервной роты бригады.
Также в течение месяца пройдет ряд сборов, и новобранцы присоединятся к тренировочному процессу.
Как сообщалось ранее, штатный состав бригады "Хашмонаим" должен насчитывать 3000 человек, в нее войдут два батальона срочников и один – резервистов. Однако формирование подразделения столкнулось с трудностями из-за отказа ультраортодоксов идти в армию.