ЦАХАЛ объявил о продвижении набора в новую ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим"

В воскресенье, 5 января, пресс-служба ЦАХАЛа объявила, что в рамках первого тура набора в новую ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим" призваны около 50 новобранцев-харедим.

В сообщении сказано, что эти бойцы "составят ядро ​​для создания первой роты бригады".

Кроме того, завершается подготовка около 100 харедим, которые после шестимесячной стрелковой подготовки должны войти в состав первой резервной роты бригады.

Также в течение месяца пройдет ряд сборов, и новобранцы присоединятся к тренировочному процессу.

Как сообщалось ранее, штатный состав бригады "Хашмонаим" должен насчитывать 3000 человек, в нее войдут два батальона срочников и один – резервистов. Однако формирование подразделения столкнулось с трудностями из-за отказа ультраортодоксов идти в армию.