x
05 января 2025
|
последняя новость: 18:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2025
|
05 января 2025
|
последняя новость: 18:54
05 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ объявил о продвижении набора в новую ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим"

Харедим
Призыв ультраортодоксов
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 05 января 2025 г., 17:20 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 17:35
ЦАХАЛ объявил о продвижении набора в новую ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В воскресенье, 5 января, пресс-служба ЦАХАЛа объявила, что в рамках первого тура набора в новую ультраортодоксальную бригаду "Хашмонаим" призваны около 50 новобранцев-харедим.

В сообщении сказано, что эти бойцы "составят ядро ​​для создания первой роты бригады".

Кроме того, завершается подготовка около 100 харедим, которые после шестимесячной стрелковой подготовки должны войти в состав первой резервной роты бригады.

Также в течение месяца пройдет ряд сборов, и новобранцы присоединятся к тренировочному процессу.

Как сообщалось ранее, штатный состав бригады "Хашмонаим" должен насчитывать 3000 человек, в нее войдут два батальона срочников и один – резервистов. Однако формирование подразделения столкнулось с трудностями из-за отказа ультраортодоксов идти в армию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 декабря 2024

Данные осенне-зимнего призыва: юноши и девушки стремятся в боевые части
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Начинается призыв в первую роту новой ультраортодоксальной бригады ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2024

В новое ультрарелигиозное подразделение смогли призвать лишь 15 человек из 300