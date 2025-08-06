x
06 августа 2025
|
последняя новость: 13:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2025
|
06 августа 2025
|
последняя новость: 13:11
06 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Вулканы Камчатки: активности, подобной нынешней, не было сотни лет. Фотогалерея

Россия
Извержения вулканов
время публикации: 06 августа 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 12:47

Фото: Associated Press

На Камчатке активизировались восемь из 30 вулканов – Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный, Мутновский, Авачинский и Крашенинникова (впервые за историю наблюдений).

30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне за последние сотни лет.

Схожая высокая активность камчатских вулканов в прошлый раз наблюдалась в 1737 году, когда на Камчатке произошло землетрясение магнитудой около 9.

В данной фотогалерее представлены снимки не только 2025 года, но и прошлых лет.

2023 год
2013 год
2024 год
2023 год
2023 год
2021 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 августа 2025

На Камчатке впервые в истории зафиксировано извержение вулкана Крашенинникова
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2025

После сильнейшего землетрясения на Камчатке активизировались вулканы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 августа 2024

Землетрясение на Камчатке вызвало извержение вулкана Шивелуч