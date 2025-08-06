Вулканы Камчатки: активности, подобной нынешней, не было сотни лет. Фотогалерея

Фото: Associated Press

На Камчатке активизировались восемь из 30 вулканов – Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный, Мутновский, Авачинский и Крашенинникова (впервые за историю наблюдений).

30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне за последние сотни лет.

Схожая высокая активность камчатских вулканов в прошлый раз наблюдалась в 1737 году, когда на Камчатке произошло землетрясение магнитудой около 9.

В данной фотогалерее представлены снимки не только 2025 года, но и прошлых лет.