Вулканы Камчатки: активности, подобной нынешней, не было сотни лет. Фотогалерея
время публикации: 06 августа 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 12:47
Фото: Associated Press
На Камчатке активизировались восемь из 30 вулканов – Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный, Мутновский, Авачинский и Крашенинникова (впервые за историю наблюдений).
30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне за последние сотни лет.
Схожая высокая активность камчатских вулканов в прошлый раз наблюдалась в 1737 году, когда на Камчатке произошло землетрясение магнитудой около 9.
В данной фотогалерее представлены снимки не только 2025 года, но и прошлых лет.
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