На Камчатке впервые в истории зафиксировано извержение вулкана Крашенинникова

Ученые впервые зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, сообщает в воскресенье, 3 августа, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Зафиксировано взрывное извержение вулкана Крашенинникова, с выбросами пепла до 3-4 км над уровнем моря. В сообщении подчеркивается, что извержение этого вулкана наблюдается впервые в истории.

По данным сотрудников Кроноцкого заповедника, в настоящее время выбросы пепла достигают высоты 5-6 км над уровнем моря, а часть территории Кроноцкого заповедника покрыта пепловыми отложениями. Спутниковые данные KVERT показали, что пепловый шлейф перемещается на 75 км к востоку от вулкана, передает "Интерфакс".

Вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Крашенинникова относится к Восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 13 км к югу от Кроноцкого озера, в 200 км от Петропавловска-Камчатского.

Исторических извержений этого вулкана не известно. В 1963 году в кратере среднего Северного конуса были зарегистрированы следы фумарольной активности (процесс выхода вулканических газов и пара из трещин и отверстий в земле).

Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировались пять вулканов – Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный.

30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне за всю историю наблюдений.