Названы обладатели премий "Золотой глобус" 2024 года. Полный список

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась 82-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Трансляцию вела телекомпания CBS.

В трех основных номинациях победила картина "Бруталист" Брэйди Корбета, повествующая о тридцати годах жизни Ласло Тота, венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Она получила "Золотой глобус" как лучший фильм года и за лучшую режиссуру, в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" победил Эдриен Броуди, сыгравший главную роль в этом фильме.

В четырех номинациях победил музыкальный комедийный фильм французского режиссёра Жака Одиара "Эмилия Перес".

Четыре "Золотых глобуса" достались телесериалу "Сёгун".

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм: драма – "Бруталист".

Лучший фильм: комедия или мюзикл – "Эмилия Перес".

Кинематографические и кассовые достижения – "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Лучший актер в драматическом фильме – Эдриен Броуди за роль в фильме "Бруталист".

Лучшая актриса в драматическом фильме – Фернанда Торрес за роль в фильме "Я всё ещё здесь".

Лучший актёр в комедии или мюзикле – Себастиан Стэн за роль в фильме "Другой человек".

Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Дэми Мур за роль в фильме "Субстанция".

Лучший актёр второго плана – Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".

Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана за роль в фильме "Эмилия Перес".

Лучшая режиссура – Брэйди Корбет за фильм "Бруталист".

Лучший сценарий – Питер Строган за фильм "Конклав".

Лучшая музыка к фильму – Трент Резнор и Аттикус Росс – "Претенденты".

Лучшая песня – "Эль Маль" – "Эмилия Перес" – музыка и слова: Клеман Дюколь, Камилла и Жак Одиар.

Лучший анимационный фильм – "Поток" Гинтса Зилбалодиса (Латвия).

Лучший фильм на иностранном языке – "Эмилия Перес" Жака Одиара (Франция).

Лучший телевизионный сериал (драма) – "Сёгун".

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) – "Хитрости".

Лучший мини-сериал или телефильм – "Оленёнок".

Лучший актёр в драматическом телесериале – Хироюки Санада – "Сёгун".

Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи – "Сёгун".

Лучший актёр в комедийном телесериале или мюзикле – Джереми Аллен Уайт – "Медведь".

Лучшая актриса в комедийном телесериале или мюзикле – Джин Смарт – "Хитрости".

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме – Колин Фаррелл – "Пингвин".

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Джоди Фостер – "Настоящий детектив".

Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Таданобу Асано – "Сёгун".

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Джессика Ганнинг – "Оленёнок".

Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Эли Вонг.

Специальные награды

Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф) – Виола Дэвис.

Премия имени Кэрол Бёрнетт (Награда за вклад в области телевидения) – Тед Дэнсон.