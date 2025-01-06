Названы обладатели премий "Золотой глобус" 2024 года. Полный список
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась 82-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".
Трансляцию вела телекомпания CBS.
В трех основных номинациях победила картина "Бруталист" Брэйди Корбета, повествующая о тридцати годах жизни Ласло Тота, венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Она получила "Золотой глобус" как лучший фильм года и за лучшую режиссуру, в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" победил Эдриен Броуди, сыгравший главную роль в этом фильме.
В четырех номинациях победил музыкальный комедийный фильм французского режиссёра Жака Одиара "Эмилия Перес".
Четыре "Золотых глобуса" достались телесериалу "Сёгун".
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Лучший фильм: драма – "Бруталист".
Лучший фильм: комедия или мюзикл – "Эмилия Перес".
Кинематографические и кассовые достижения – "Злая: Сказка о ведьме Запада".
Лучший актер в драматическом фильме – Эдриен Броуди за роль в фильме "Бруталист".
Лучшая актриса в драматическом фильме – Фернанда Торрес за роль в фильме "Я всё ещё здесь".
Лучший актёр в комедии или мюзикле – Себастиан Стэн за роль в фильме "Другой человек".
Лучшая актриса в комедии или мюзикле – Дэми Мур за роль в фильме "Субстанция".
Лучший актёр второго плана – Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".
Лучшая актриса второго плана – Зои Салдана за роль в фильме "Эмилия Перес".
Лучшая режиссура – Брэйди Корбет за фильм "Бруталист".
Лучший сценарий – Питер Строган за фильм "Конклав".
Лучшая музыка к фильму – Трент Резнор и Аттикус Росс – "Претенденты".
Лучшая песня – "Эль Маль" – "Эмилия Перес" – музыка и слова: Клеман Дюколь, Камилла и Жак Одиар.
Лучший анимационный фильм – "Поток" Гинтса Зилбалодиса (Латвия).
Лучший фильм на иностранном языке – "Эмилия Перес" Жака Одиара (Франция).
Лучший телевизионный сериал (драма) – "Сёгун".
Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) – "Хитрости".
Лучший мини-сериал или телефильм – "Оленёнок".
Лучший актёр в драматическом телесериале – Хироюки Санада – "Сёгун".
Лучшая актриса в драматическом сериале – Анна Саваи – "Сёгун".
Лучший актёр в комедийном телесериале или мюзикле – Джереми Аллен Уайт – "Медведь".
Лучшая актриса в комедийном телесериале или мюзикле – Джин Смарт – "Хитрости".
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме – Колин Фаррелл – "Пингвин".
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Джоди Фостер – "Настоящий детектив".
Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Таданобу Асано – "Сёгун".
Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме – Джессика Ганнинг – "Оленёнок".
Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Эли Вонг.
Специальные награды
Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф) – Виола Дэвис.
Премия имени Кэрол Бёрнетт (Награда за вклад в области телевидения) – Тед Дэнсон.