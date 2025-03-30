Трамп рассказал, что Путин его "достал", и заявил о возможности третьего президентского срока

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC пригрозил введением вторичных пошлин на российскую нефть, если мирное соглашение России и Украины, которого добиваются США, будет сорвано по вине России.

Он также заявил, что президент России Владимир Путин "достал" и возмутил его тем, что усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что у него хорошие отношения с Путиным, и, если тот поступит правильно, возмущение пройдет.

В интервью NBC американский лидер не стал исключать, что будет баллотироваться на третий президентский срок, что запрещено 22-й поправкой к конституции США. По его словам, есть способ решить проблему, и он не шутит.

"Многие хотят, чтобы я это сделал. Но я им говорю, что до этого еще далеко – только начался этот президентский срок", – сказал он. На прямой вопрос, хочет ли он остаться президентом и после истечения нынешней каденции, Трамп ответил: "Я люблю работать".