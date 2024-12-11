"Маaрив": бывший офицер "Мосада" возглавляет крупный иск против UNRWA

Бывший руководитель антитеррористического подразделения "Мосада" Одед Эйлам рассказал в интервью "Маариву" о крупном иске против Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA), который был подан от имени 17 семей из приграничного с сектором Газы района в суд Нью-Йорка.

Иск был подан около трех недель назад, истцы, пострадавшие во время устроенной ХАМАСом в "черную субботу" 7 октября 2023 года резни, требуют от UNRWA сотен миллионов долларов компенсации.

В подготовке этого иска Одед Эйлам объединился с адвокатом Габи Маромом, который специализируется на исках против террористических организаций.

И хотя UNRWA является подразделением ООН и пользуется юридическим иммунитетом, этот иммунитет не распространяется на преступления против человечности и на отмывание денег для террористов, а именно в этих преступлениях, по собранным Израилем данным, оказались замешаны многие сотрудники и руководители Агентства ООН по помощи палестинским беженцам, и не только непосредственно перед "черной субботой", но и задолго до нее.

По словам Эйлама, администрация уходящего президента США Джо Байдена совершенно неожиданно для израильских истцов выступила в поддержку UNRWA, отправив, "совершенно из ниоткуда", соответствующее письмо судье. Тем не менее, Эйлам и Маром полагают, что у их иска против UNRWA есть все шансы.