WSJ: подчиненная прокурора МУС Карим Хана обвинила его в сексуализированном насилии

Как сообщает газета Wall Street Journal, адвокатесса из Малайзии дала перед руководством ООН обстоятельные показания о сексуализированном насилии со стороны главного прокурора Межународного уголовного суда в Гааге Карим Хана. Женщина была его ассистенткой.

Согласно свидетельству, преступление было совершено в Нью-Йорке в декабре 2023 года. В это время прокурор МУС находился под сильным давлением запросить ордера на арест представителей Высшего руководства Израиля по обвинениям в военных преступлениях в секторе Газы.

Пострадавшая решила поговорить с ним, чтобы он перестал срывать напряжение на подчиненных. 55-й юрист пригласил ее в свой гостиничный номер, где начал ее домогаться. По ее словам, это не было первым разом, когда он выступал с домогательствами в ее отношении.

Женщина рассказала, что несколько раз пыталась уйти, но он хватал ее за руку и не отпускал. Затем, согласно показаниям, он повалил свою подчиненную на кровать и принудил к интимным отношениям. Данные действия можно классифицировать как изнасилование.

Отметим, что в сексуальных домогательствах прокурора МУС обвинили еще несколько женщин. Карим Хан отвергает эти обвинения.