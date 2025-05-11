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Пресса

WSJ: подчиненная прокурора МУС Карим Хана обвинила его в сексуализированном насилии

Сексуальное насилие
МУС
время публикации: 11 мая 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 08:49
WSJ: подчиненная прокурора МУС Карим Хана обвинила его в сексуализированном насилии
AP Photo/Peter Dejong

Как сообщает газета Wall Street Journal, адвокатесса из Малайзии дала перед руководством ООН обстоятельные показания о сексуализированном насилии со стороны главного прокурора Межународного уголовного суда в Гааге Карим Хана. Женщина была его ассистенткой.

Согласно свидетельству, преступление было совершено в Нью-Йорке в декабре 2023 года. В это время прокурор МУС находился под сильным давлением запросить ордера на арест представителей Высшего руководства Израиля по обвинениям в военных преступлениях в секторе Газы.

Пострадавшая решила поговорить с ним, чтобы он перестал срывать напряжение на подчиненных. 55-й юрист пригласил ее в свой гостиничный номер, где начал ее домогаться. По ее словам, это не было первым разом, когда он выступал с домогательствами в ее отношении.

Женщина рассказала, что несколько раз пыталась уйти, но он хватал ее за руку и не отпускал. Затем, согласно показаниям, он повалил свою подчиненную на кровать и принудил к интимным отношениям. Данные действия можно классифицировать как изнасилование.

Отметим, что в сексуальных домогательствах прокурора МУС обвинили еще несколько женщин. Карим Хан отвергает эти обвинения.

Пресса
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