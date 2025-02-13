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Мир

США ввели санкции против прокурора МУС, выписавшего ордера на арест Нетаниягу и Галанта

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Йоав Галант
МУС
время публикации: 13 февраля 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 19:23
США ввели санкции против прокурора МУС, выписавшего ордера на арест Нетаниягу и Галанта
AP Photo/Mary Altaffer

Министерство финансов США в соответствии с указом президента Дональда Трампа внесло прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в санкционные списки. Об этом сообщается на сайте Управления о контролю над иностранными активами.

Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, был подписан Трампом 6 февраля. Американская администрация обвиняла МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников. В частности, в Вашингтоне считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон приветствовал решение Трампа и его администрации о введении санкций против прокурора МУС. "Карим Хан - еще один воздушный акробат в цирке дипломатического террора, которым управляют палестинцы в ООН", - написал он.

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