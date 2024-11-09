x
09 ноября 2024
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2024
|
09 ноября 2024
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

МУС начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана

время публикации: 09 ноября 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 11:15
МУС начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана
AP Photo/Peter Dejong

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начнет внешнее расследование в отношении главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в домогательствах, сообщает Reuters со ссылкой на два своих источника, знакомые с ситуацией.

Во внутреннем документе, распространенном среди стран-членов МУС, Хану предлагается временно отказаться от своей роли в суде. По словам одного из источников, проведение внешнего расследования было согласовано на ассамблее стран-участников, прошедшей 7 ноября. Однако кто будет проводить расследование – неизвестно, отмечает "Медуза".

В документе также утверждается, что независимый внутренний орган суда по оценке вопросов поведения должен был начать расследование обвинений, как только о них впервые стало известно. Предполагаемая жертва не уверена в независимости внутреннего органа суда, который возглавляет бывший сотрудник Хана, из-за утечек информации о деле.

Хан отверг обвинения в неправомерном поведении и попросил внутренний надзорный орган суда расследовать обвинения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 сентября 2024

Израиль подал в Международный уголовный суд две официальные апелляции
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2024

Прокурор Международного уголовного суда запросил ордера на арест Нетаниягу, Галанта и Синуара