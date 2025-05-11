Times: впервые главой британской разведки MI6 станет женщина

Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина – до финального собеседования дошли три кандидатки, мужчин среди финалистов нет, пишет Times.

Известно, что две кандидатки ранее были офицерами MI6.

Названо имя только одной из трех кандидаток – это бывший посол Великобритании в Китае Барбара Вудворд, являющаяся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства. Ее кандидатура многими считается проблематичной из-за ее симпатий по отношению к Пекину.

В настоящее время пост главы MI6 занимает Ричард Мур. Он должен уйти в отставку осенью 2025 года.