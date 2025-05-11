Times: впервые главой британской разведки MI6 станет женщина
время публикации: 11 мая 2025 г., 06:29 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 06:38
Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина – до финального собеседования дошли три кандидатки, мужчин среди финалистов нет, пишет Times.
Известно, что две кандидатки ранее были офицерами MI6.
Названо имя только одной из трех кандидаток – это бывший посол Великобритании в Китае Барбара Вудворд, являющаяся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел Соединенного Королевства. Ее кандидатура многими считается проблематичной из-за ее симпатий по отношению к Пекину.
В настоящее время пост главы MI6 занимает Ричард Мур. Он должен уйти в отставку осенью 2025 года.
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