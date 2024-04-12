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Пресса

"Аль-Ахбар": ХАМАС не заинтересован в дальнейших переговорах

время публикации: 12 апреля 2024 г., 10:14 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 10:25
Исмаил Ханийя, глава политбюро ХАМАСа
AP Photo/Vahid Salemi

Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", пишет: представители ХАМАСа уведомили, что не заинтересованы в продолжении переговоров по соглашению с Израилем до тех пор, пока не будет прогресса в выполнении основных требований – полного прекращения огня, окончания войны и вывода сил ЦАХАЛа из сектора Газы.

Источники в руководстве ХАМАСа заявили редакции "Аль-Ахбар": "Руководство палестинского сопротивления пришло к четкому выводу, что (сионистский) враг не желает способствовать заключению соглашения".

"Давление, оказываемое на палестинскую сторону всеми сторонами, арабскими и международными организациями, не сможет изменить эту позицию", – заявляют в ХАМАСе.

Отметим, что ХАМАС, по согласованию с "Хизбаллой", зачастую использует "Аль-Ахбар" в качестве трибуны для неофициальных заявлений.

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