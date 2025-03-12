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Пресса

"Аль-Араби аль-Джадид": из-за отказа принять жителей Газы США сокращают помощь Египту

Газа
США
Египет
время публикации: 12 марта 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 13:43
"Аль-Араби аль-Джадид": из-за отказа принять жителей Газы США сокращают помощь Египту
(AP Photo/Elaine Thompson

Панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" цитирует сотрудника египетского посольства в Вашингтоне, по словам которого, США известили Египет о сокращении выделяемой ему военной помощи. На данном этапе еще неизвестно, сколько будет сокращено – этот вопрос должен быть обговорен в ходе переговоров.

Издание связывает решение администрации с отказом Египта принять жителей сектора Газы в рамках предложенного президентом Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта путем превращения анклава в "ближневосточную Ривьеру". Он предусматривал переселение жителей в Египет и Иорданию.

Отметим, что в феврале Белый дом посетил король Иордании Абдалла Второй. Инициатива Трампа стала одной из главных тем переговоров. "США дают Иордании и Египту много денег. Я не хочу этому угрожать", – сказал президент. После этого египетский президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси отменил визит в США.

Общая сумма американской помощи Египту составляет порядка 1,5 миллиардов долларов в год. Львиная доля этого – военная помощь. Египетские представители заявляли, что ее прекращение будет угрожать мирному договору с Израилем.

Пресса
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