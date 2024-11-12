"Исраэль а-Йом": Google предложил работникам пожертвовать по 400 долларов UNRWA

Сотрудники компании Google по всему миру, включая работающих в Израиле, получили в понедельник по 400 долларов, которые они могут пожертвовать любой организации по своему выбору из предложенного компанией списка. И в этом списке израильские сотрудники с удивлением и возмущением обнаружили Агентство ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA, деятельность которого за сотрудничество с ХАМАСом в Израиле запрещена, и дочерние организации агентства.

Как сообщает во вторник, 12 ноября, "Исраэль а-Йом", Google выделил средства на пожертвования примерно 180 тысячам сотрудников по всему миру, и общая сумма пожертвований составляет 72 миллиона долларов.

В предлагаемый список для пожертвований внесены более 200 тысяч организаций, и отмечается, что с начала войны "Железные мечи" Google осуществлял поддержку "Маген Давид Адом", "Ихуд Ацала" и ЭРАН. Тем не менее, вместе с ними в предложенном списке фигурирует UNRWA, и это не прошло незамеченным.

Представители компании в ответ на запрос издания подчеркнули, что список организаций, которым могут пожертвовать деньги сотрудники, составлен третьей стороной – платформой Benevity, которая проверяет право различных организаций на участие в корпоративных благотворительных программах и требует от них подтверждений соответствия критериям программы.