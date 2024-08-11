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Израиль

СМИ: ХАМАС отказался от участия в переговорах 15 августа

время публикации: 11 августа 2024 г., 22:44 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 22:44
СМИ: ХАМАС отказался от участия в переговорах 15 августа
Flash90

В воскресенье, 11 августа, ХАМАС уведомил посредников о том, что он отказывается участвовать в новом раунде переговоров, назначенном на 15 августа. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что ХАМАС потребовал от посредников оказать давление на Израиль с тем, чтобы вынудить его принять соглашение в том виде, которое было одобрено террористической группировкой в июле.

Кроме того, ХАМАС потребовал от посредников представить план реализации пунктов июльского соглашения.

Ранее радиостанция "Кан Бет" сообщала, что накануне нового раунда переговоров Израиль и ХАМАС обменялись через посредников новыми поправками к тексту соглашения. Израиль среди прочего потребовал от ХАМАСа до подписания соглашения передать ему имена 33 заложников, которые будут освобождены на первом этапе сделки. Израиль также настаивает на своем праве отказать в освобождении некоторых террористов из списка, составленного ХАМАСом.

ХАМАС, в свою очередь, настаивает на своем праве самостоятельно решать, кто из террористов будет освобожден в рамках сделки, без права вето со стороны Израиля.

ХАМАС также категорически не согласен с тем, чтобы Израиль осуществлял какой-либо контроль за возвращением жителей на север сектора Газы.

Израиль
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