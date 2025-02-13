WSJ: Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана в этом году

По данным Wall Street Journal, незадолго до окончания каденции Байдена американская разведка подготовила аналитический отчет, в котором говорилось, что Израиль рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана в этом году, надеясь воспользоваться слабостью Ирана.

В докладе разведсообщества указывалось, что Израиль, скорее всего, будет оказывать давление на администрацию Трампа, чтобы та поддержала атаку. И, по мнению разведки, вероятность того, что США присоединятся к ударам, намного выше во время президентства Трампа, чем во время президентства Байдена.

В документе также отмечалось: Израиль обеспокоен тем, что окно возможностей для противодействия ядерной программе Ирана стремительно закрывается.

WSJ ссылается на два источника, знакомых с содержанием документа, подготовленного разведслужбой.