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Израиль

WSJ: Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана в этом году

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 13 февраля 2025 г., 00:28 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 01:19
WSJ: Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана в этом году
Пресс-служба ЦАХАЛа

По данным Wall Street Journal, незадолго до окончания каденции Байдена американская разведка подготовила аналитический отчет, в котором говорилось, что Израиль рассматривает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана в этом году, надеясь воспользоваться слабостью Ирана.

В докладе разведсообщества указывалось, что Израиль, скорее всего, будет оказывать давление на администрацию Трампа, чтобы та поддержала атаку. И, по мнению разведки, вероятность того, что США присоединятся к ударам, намного выше во время президентства Трампа, чем во время президентства Байдена.

В документе также отмечалось: Израиль обеспокоен тем, что окно возможностей для противодействия ядерной программе Ирана стремительно закрывается.

WSJ ссылается на два источника, знакомых с содержанием документа, подготовленного разведслужбой.

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