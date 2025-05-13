СМИ: Трампу будет сложно оставить себе подаренный Катаром "летающий дворец"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "был бы идиотом", отказавшись от катарского подарка – переоборудованного самолета Boeing 747-8, стоимость которого составляет 400 миллионов долларов. Однако, отмечает CNN, сделать это будет крайне сложно.

Во-первых, возникнут юридические проблемы. Согласно закону, федеральные служащие могут принимать подарки на сумму не более 480 долларов. Все, что дороже, считается даром американскому народу и передается Национальному архиву. Однако этот вопрос Трамп сможет решить, попросив у Конгресса США специальное разрешение.

Вторая проблема – этического характера. По словам профессора юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона Джессики Тиллипман, возникают опасения, что президент руководствуется не общественным, а собственным материальным интересом, и за этим следует следить неустанно.

В-третьих, встает и вопрос безопасности. Специальная служба, обеспечивающая охрану президента, никогда не согласится, чтобы президент пользовался самолетом, ранее принадлежавшим другому государству: установка электронного оборудования, необходимого Air Force One, может привести к критической уязвимости.

Отметим, что и пресс-служба Белого дома, и правительства Катара заявляли, что вопрос еще не решен. Спикер парламента Катара назвал эти сообщения "не совсем точными", и сообщил, что министерства обороны Катара и США еще обсуждают этот вопрос.