NYT: Катар намерен подарить Трампу двухпалубный самолет стоимостью в 400 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп согласился принять в подарок от Катара двухпалубный самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов. По информации New York Times, это может стать самым дорогим подарком, когда-либо полученным правительством США.

По данным двух источников издания, после того, как Трамп покинет Белый дом, самолет будет передан его президентской библиотеке. Таким образом, Дональд Трамп сможет пользоваться авиалайнером и после того, как покинет президентский пост.

У Трампа имеется личный самолет, известный как Trump Force One. Это старый Boeing 757, который впервые поднялся в воздух в начале 90-х годов прошлого века, он принадлежал соучредителю компании Microsoft Полу Аллену, в 2011 году был куплен Трампом.

По информации ABC News, официально о подарке, по всей видимости, будет объявлено в ближайшие дни, во время визита Трампа на Ближний Восток, в рамках которого он посетит Катар.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам: "Любой подарок от правительства иностранной державы всегда принимается в полном соответствии с законом. Администрация Трампа стремится к полной прозрачности".

Спикер правительства Катара заявил, что сообщения о том, что Трампу будет подарен самолет во время его визита, "не совсем точны". Он добавил, что министерства обороны Катара и США рассматривают возможность передачи самолета во временное пользование.