WSJ: Иран готовит мощный удар по Израилю после выборов, но до инаугурации в США

Руководство Ирана передало через дипломатические источники, что в рамках "ответа Израилю" будут применены более мощные боеголовки, пишет американское издание The Wall Street Journal.

Судя по заявлению Тегерана, цитируемому в публикации Саммер Саид и Бенуа Фокона, Иран будет стремиться к нанесению более значительного ущерба Израилю, чем было 1 октября 2024 года, когда Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет.

Иран планирует "комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия", пишет WSJ со ссылкой на иранские и арабские официальные лица.

"Пока еще неизвестно, реальны ли иранские угрозы или это просто жесткие слова. Нанесенный Израилем 26 октября карающий авиаудар по Ирану разрушил стратегическую противовоздушную оборону страны, сделав ее крайне уязвимой и резко повысив риски для Ирана", – говорится в статье.

Иран сообщил арабским дипломатам, что в рамках "ответа Израилю" на этот раз планируется задействовать регулярную армию, а не только силы "Корпуса стражей исламской революции", так как в результате израильского удара 26 октября среди погибших были иранские военнослужащие.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, выступая в Тегеране в субботу, 2 ноября, сказал, что Иран даст Израилю "зубодробительный ответ".

"Иран не планирует ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками, как это было в двух предыдущих атаках, и любые используемые ракеты будут иметь более мощные боеголовки, заявили иранские и арабские официальные лица", – сказано в публикации WSJ.

В статье цитируется некий иранский чиновник, из комментария которого следует, что удар Ирана по Израилю последует после президентских выборов в США (которые пройдут 5 ноября), но до инаугурации нового президента в январе, так как "Иран не хочет влиять на выборы в США своей атакой".

WSJ пишет, что в Тегеране рассчитывают на победу Камалы Харрис, а не Дональда Трампа.