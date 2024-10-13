Washington Post: тысячи солдат из КНДР готовятся к переброске на украинский фронт

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинские и южнокорейские источники, КНДР направила в Россию тысячи военнослужащих для участия в войне против Украины. Они проходят подготовку и уже в нынешнем году они должны оказаться на фронте.

По словам официального представителя Украины, северокорейские офицеры замечены в прифронтовой зоне на оккупированных Россией украинских территориях, где они изучают театр военных действий.

Несколько дней назад о высокой вероятности направления солдат из КНДР в Россию для участия в военных действиях сообщил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хем. Он отметил, что между двумя государствами по сути существует военный союз. "Мы изучаем обстановку, и мы к этому готовы", – заявил он депутатам.

Украинский военный эксперт Андрей Коваленко сообщил в социальных сетях, что армия КНДР уже понесла потери на фронте. Он отметил: среди офицеров были военные инженеры, контролировавшими применение северокорейского оружия.

При этом украинская разведка не исключает: военнослужащие из КНДР могут быть направлены не в Украину, а переброшены на границу, что позволит перебросить на фронт находящиеся здесь российские подразделения.