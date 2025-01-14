Блинкен в интервью MSNBC заявил о "радикально изменившемся Ближнем Востоке"

Уходящий вскоре в отставку госсекретарь США Энтони Блинкен дал интервью MSNBC. В этом интервью особое внимание уделялось темам соглашения по Газе, ядерным амбициям Ирана и ситуации в Сирии. В качестве интервьюера выступала Андреа Митчелл.

Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента США.

Говоря о возможном соглашении по Газе, Блинкен заявил: "Мы ближе (к соглашению), чем когда-либо. Мяч на стороне ХАМАСа". Он также подтвердил, что в основе соглашения предложения, выдвинутые президентом США Джо Байденом в мае 2024 года. Блинкен напомнил, что речь идет о плане, предусматривающем двухэтапный процесс, в рамках которого "конфликт прекращается, Израиль отводит свои войска, многие заложники выходят, некоторые заключенные освобождаются Израилем, мы увеличиваем гуманитарную помощь, и мы также используем это время, чтобы попытаться достичь соглашения о прочном прекращении огня".

"Мы проделали большую работу с арабскими партнерами, с Израилем, с другими, чтобы попытаться понять, что будет дальше, по сути, постконфликтный план, чтобы образовавшийся вакуум – когда ХАМАС фактически не будет у власти, а Израиль уйдет – был заполнен чем-то, что сможет эффективно управлять Газой", – сказал Блинкен.

При этом Блинкен подтвердил, что заметную роль в продвижении соглашения сыграл спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф.

Энтони Блинкен говорил о "радикально изменившемся Ближнем Востоке" после практического уничтожения "Хизбаллы" (формулировка Андреа Митчелл), на фоне ожидания прекращения войны в Газе, перемен в Сирии. По его мнению, Иран оказался в тупиковой ситуации, "он потерял своих лучших прокси в лице ХАМАСа и "Хизбаллы", у него больше нет Сирии и Асада". По его мнению, все эти факторы позволяют говорить о возможности "более масштабной трансформации на Ближнем Востоке".

Интервьюер спрашивает: "Что теперь остановит Израиль от того, чтобы пойти и уничтожить ядерную программу (Ирана)? Они уже уничтожили критически важные системы ПВО". В ответ на это Блинкен говорит, что Иран действительно может в течение одной-двух недель обогатить имеющийся у него уран до оружейного. "Но... ему все еще нужно разработать само оружие, и это займет гораздо больше времени", – отметил госсекретарь США, выразив надежду на то, что у администрации Трампа будут рычаги давления, так как экономическая ситуация в Иране "ужасна".

На прямой вопрос "Почему Израиль не должен уничтожить ядерную программу (Ирана) раз и навсегда?" Блинкен отвечает уклончиво, говоря о том, что решение по иранской ядерной программе должно быть таким, чтобы оно гарантировало, что Иран не вернется к ее реализации.