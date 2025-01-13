"Аль-Арабия": ХАМАС передал свой ответ посредникам без существенных замечаний

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщает со ссылкой на источники в ХАМАСе, что представители группировки передали катарским посредникам окончательный ответ на проект соглашения, не внося каких-либо замечаний.

Представители ХАМАСа ранее в понедельник также провозгласили "приближение освобождения тысяч палестинских заключенных". Подобное заявление сделал также глава палестинского Управления по делам заключенных Кадура Фарес: по его словам, в рамках сделки с Израилем будут освобождены примерно 3000 палестинских заключенных.

По его утверждению, в первую фазу реализации трехэтапного соглашения будут освобождены 1248 палестинских заключенных, в обмен на которых Израиль получит 25 заложников, захваченных террористами в "черную субботу" 7 октября.

Палестинские источники не уточняют имена и состояние освобождаемых заложников, однако они ожидаемо подробно описывают ожидающееся освобождение заключенных: в их число войдут 48 террористов, освобожденных в рамках "сделки Шалита" и впоследствии вновь арестованных, 1000 заключенных несовершеннолетних, женщин и больных, содержащихся в израильских тюрьмах, а также 200 заключенных, приговоренных к пожизненным срокам за убийства израильтян – эти будут высланы в Катар, Египет или Турцию.