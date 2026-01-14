The Guardian: статус беженца в Великобритании впервые получил израильский араб

Гражданин Израиля арабского происхождения получил политическое убежище в Великобритании на основании "обоснованной опасности юридического преследования". Об этом пишет лондонская The Guardian, отмечая, что министр внутренних дел Джеймс Клеверли пытался заблокировать процедуру.

"Насколько известно, Хасан (вымышленное имя) стал первым палестинцем с израильским паспортом, получившим статус беженца в Великобритании. Однако это произошло после того, как МВД дважды меняло свою позицию, и длительной юридической битвы", – отмечает издание.

26-летний мужчина родился в Израиле, но прожил в Великобритании почти всю жизнь. Он заявлял, что в случае возвращения в Израиль ему грозит преследование, поскольку он принимал участие в пропалестинских демонстрациях, выступал в поддержку Палестины в интернете, а также является арабом и мусульманином.

Его первая просьба была отвергнута в 2024 году, однако вскоре после этого "Хасану" сообщили, что, если он пройдет проверку служб безопасности, то получит статус беженца. Согласно публикации, это решение было отменено после вмешательства Клеверли.

Как утверждает The Guardian, в решении о предоставлении убежища говорится: "Существуют доказательства систематической дискриминации палестинцев в Израиле: апартеида, насильственных выселений, ограничения прав и исключения из общества".

Теперь израильский араб намерен добиваться компенсации. Помогавший ему в получении статуса "Объединенный совет за благополучие иммигрантов" требует проверить, не стала ли позиция главы МВД результатом израильского вмешательства.