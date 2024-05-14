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CNN: США считают, что Израиль готов к полномасштабному вторжению в Рафах

время публикации: 14 мая 2024 г., 05:28 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 05:42
CNN: США считают, что Израиль готов к полномасштабному вторжению в Рафах
Пресс-служба ЦАХАЛа

Администрация Джо Байдена полагает, что Армия обороны Израиля сконцентрировала достаточно сил в южной части сектора Газы, чтобы в ближайшее время начать полномасштабную наземную операцию в Рафахе (Рафиахе), передает CNN.

В Белом доме не исключают, что такая операция может начаться в ближайшие дни.

В то же время, один из высокопоставленных американских чиновников заявил CNN, что Израиль "даже близко не приблизился к адекватной подготовке" обеспечения продовольствием, предметами гигиены, жильем и инфраструктурой более миллиона мирных граждан, которые в настоящее время проживают в Рафахе и будут вынуждены эвакуироваться в более безопасные районы, пишут М.Дж.Ли и Кайли Этвуд.

В публикации отмечается, что в Вашингтоне не уверены в том, что Израиль решится на полномасштабную операцию в Рафахе, учитывая на протесты и требования властей США. Подобный шаг станет "прямым вызовом" Байдену, заявляют в руководстве Соединенных Штатов.

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