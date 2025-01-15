Ксения Светлова в интервью "Мaариву": "Эта сделка – дело рук США, Россия не играла никакой роли"

Бывший депутат Кнессета, а ныне старшая научная сотрудница исследовательского института Atlantic Council арабистка Ксения Светлова рассказала в интервью Пеледу Арбели из "Маарива" об участии (вернее, отсутствии какого-либо участия) России в достижении сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.

Светлова подчеркнула, что нынешняя сделка – целиком и полностью заслуга США, и Россия не играла в ней никакой роли. Даже освещение переговоров и приближающейся сделки в российском медиапространстве, отмечает Ксения Светлова, минимальное.

Из-за падения режима Башара Асада в Сирии и вынужденного бегства оттуда российских войск Москва фактически лишена возможности влияния на международной арене, тем более, что все ее внимание сосредоточено на войне с Украиной.

Ксения Светлова напоминает, что с самого начала Россия фактически не использовала свой авторитет и влияния для продвижения сделки или даже для освобождения всех заложников, обладающих российским гражданством. Переговоры об освобождении заложников – это последнее, по словам Светловой, что интересует россиян, которые сосредоточены на начале президентства Трампа, на Украине и на своем фиаско в Сирии.