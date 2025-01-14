AP: ХАМАС принял условия сделки, Израиль пока не дал ответа

Агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных чиновников, участвующих в переговорах, передает, что ХАМАС принял условия сделки по прекращению огня в Газе и "обмену пленными".

При этом отмечается, что руководство Израиля пока не дало окончательного ответа.

Министерство иностранных дел Катара опубликовало заявление, согласно которого в ходе последних раундов переговоров по сделке между Израилем и ХАМАСом "преодолены основные разногласия". Катарский МИД не публикует детали сделки или какие-либо подробности о ходе переговоров. В заявлении сказано: "Мы находимся на самой близкой к соглашению точке за последние месяцы. Мы направили проекты соглашения обеим сторонам и сейчас выходим на обсуждение окончательных деталей". При этом Доха признает наличие некоторых разногласий, большинство из которых связаны с реализацией сделки, а не с ее содержанием.

Список заложников, которые могут выйти на свободу по сделке с ХАМАСом

Ранее сайт BBC News опубликовал некоторые подробности по сделке об условиях прекращения огня в Газе со ссылкой на израильские и палестинские источники.

Некий "палестинский чиновник" сообщил BBC, что соглашение о прекращении огня в Газе находится на стадии завершения, пишут Рушди Абуалуф и Майя Дэвис.

По словам этого источника, 13 января представители ХАМАСа и Израиля вели (очевидно, в Дохе) непрямые переговоры в одном здании.

"Обе стороны согласились, что ХАМАС освободит трех заложников в первый день реализации соглашения, после чего Израиль начнет вывод войск из населенных пунктов. Семь дней спустя ХАМАС освободит еще четырех заложников, а Израиль позволит перемещенным лицам на юге вернуться на север, но только пешком по прибрежной дороге. Легковым автомобилям, гужевым повозкам и грузовикам будет разрешено пересекать проход, прилегающий к дороге Салах ад-Дин, с осмотром с помощью рентгеновской аппаратуры, которой будет управлять катарско-египетская техническая группа безопасности", – говорится в публикации BBC.

В статье сообщается, что, в соответствии с соглашением, силы ЦАХАЛа останутся в "Филадельфийском коридоре" (на юге сектора Газы, вдоль границы с Египтом) и будут контролировать 800-метровую буферную зону вдоль восточной и северной границ в течение первой фазы, которая продлится 42 дня.

"Израиль согласился освободить 1000 палестинских заключенных, в том числе около 190, отбывающих наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и более. В обмен ХАМАС освободит 34 заложника", – пишет BBC.

Переговоры по второму и третьему этапам соглашения начнутся на 16-й день после прекращения огня в Газе.