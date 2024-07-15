New York Times: виллу в Газе в надежде ликвидировать Дэйфа атаковали после долгого наблюдения

В издании The New York Times опубликована статья Патрика Кингсли и Ронена Бергмана, специализирующихся на материалах о деятельность разведслужб, в которой говорится о том, что очередной попытке ликвидации Мухаммада Дэйфа в Газе предшествовало тщательное и длительное наблюдение.

По сведениям авторов публикации, в течение нескольких недель израильская разведка наблюдала виллой, укрытой среди пальм, на юге сектора Газы (в районе Аль-Мауаси, рядом с лагерем беженцев, неподалеку от Хан-Юниса), в которой поселился с семьей Рафа Саламэ – командир "Батальона Хан-Юнис" террористической организации ХАМАС. Несмотря на наличие информации, удар по цели не наносили, ожидая более значимую цель – Мухаммада Дэйфа, лидера "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа).

Три высокопоставленных израильских чиновника подтвердили авторам статьи, что приказ о нанесении удара был отдан после получения оперативной информации о присутствии Дэйфа на вилле. В результате авиаудара были десятки убитых. Среди них, как подтверждают ЦАХАЛ и ШАБАК, Рафа Саламэ. Но однозначного подтверждения гибели Дэйфа пока нет.