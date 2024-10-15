Reuters: разминирование минных полей на Голанах сигнализирует о расширении фронта против "Хизбаллы

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает, что Израиль, по всей видимости, планирует расширить наземную операцию против "Хизбаллы" в Ливане параллельно с укреплением обороны Израиля: об этом свидетельствует разминирование между Голанскими высотами и демилитаризованной полосой на границе с Сирией.

Этот шаг предполагает, что Израиль может впервые за нынешнюю военную операцию нанести по "Хизбалле" удар с востока, создавая безопасную зону, из которой он сможет свободно вести разведку действий террористов в приграничных районах и предотвращать их вторжение на территорию Израиля.

Reuters ссылается на сирийского военнослужащего, дислоцированного на юге Сирии, источник в ливанских службах безопасности и представителя миротворческого подразделения ООН UNIFIL, которые сообщают о разминировании израильскими войсками минных полей вдоль границы. Миротворцы сообщают также, что Израиль передвинул в сторону Сирии заграждение, отделяющее демилитаризованную зону, и вырыл новые укрепления в этом районе.