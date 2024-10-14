Иран объявил о прекращении непрямых переговоров с США

В понедельник, 14 октября, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о приостановке переговоров с США, которые проводились при посредничестве Омана из-за эскалации напряженности в регионе.

"Маскатский процесс приостановлен из-за специфической ситуации в регионе. Сейчас мы не видим основы для переговоров. Как только мы сможем преодолеть нынешний крис, мы решим, возвращаться к диалогу или нет", – заявил Арагчи во время визита в Маскату.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что Оман всегда играл важную роль на Ближнем Востоке, помогал в урегулировании различных конфликтов и выступал посредником в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

На вопрос журналистов, была ли использована эта поездка в Оман для передачи какого-либо сообщения Вашингтону, Аргачи ответил отрицательно. "Никаких сообщений во время этого визита мы н отправляли".