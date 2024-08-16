Axios: американцы говорят о "некотором прогрессе" на переговорах по сделке с ХАМАСом

Американские официальные лица говорят о некотором прогрессе, достигнутом в первый день переговоров в Дохе о прекращении огня в Газе и освобождении заложников террористами, пишет в издании Axios Барак Равид. Те же сведения публикуются им на сайте Walla.

Катарские, египетские и американские посредники, а также израильские переговорщики решили продолжить переговоры еще на один день – 16 августа.

В переговорах участвуют: с американской стороны – директор ЦРУ Билл Бернс и главный советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, с израильской стороны – глава "Мосада" Давид Барнеа, с египетской стороны – глава разведки Аббас Камаль, с катарской стороны – премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани. Катарские и египетские посредники контактируют с представителями ХАМАСа в Дохе

В Вашингтоне говорят, что по-прежнему ожидается удар по Израилю со стороны Ирана, который может быть нанесен "неожиданно или с коротким предупреждением". Не исключено, что Тегеран откажется от атаки в случае, если будет достигнут прорыв на переговорах по сделке с ХАМАСом.