СМИ: администрация США пытается вернуть на работу уволенных сотрудников ядерного агентства

В рамках политики повышения эффективности правительства администрация США уволила около 300 сотрудников Национального управления ядерной безопасности – федерального агентства, отвечающего за безопасность ядерного арсенала, в том числе его производство.

В общей сложности, агентство насчитывает 1800 сотрудников. Как отмечает CNN, сокращения коснулись в первую очередь тех из них, кто проработал меньше года или двух и менее защищен трудовым законодательством. Официально в министерстве заявляют о 50 уволенных.

По информации канала, группа конгрессменов, обеспокоенных сокращениями, обсудила этот вопрос на встречи с министром энергетики США. "В Конгрессе переполох. Судя по всему, Ведомство по повышению эффективности правительства не поняло, что сокращения коснутся и управления ядерной безопасности", – сообщил информированный источник.

Было принято решение вернуть на работу значительную часть уволенных. Однако, рассказывает NBC, с большинством из них не удалось связаться, поскольку в базах данных в качестве контакта указан адрес рабочей электронной почты, к которой их лишили доступа после увольнения.

NBC отмечает: против инициированных Дональдом Трампом и Илоном Маском сокращений подано уже более 60 судебных исков, в которых администрацию обвиняют в злоупотреблении властью и других правонарушениях.